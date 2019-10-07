Итальянский велогонщик погиб в возрасте 22 лет

Итальянский велогонщик Яннелли погиб в возрасте 22 лет

Итальянский велосипедист-любитель Джованни Яннелли погиб на 23-м году жизни в результате падения на финише гонки Molino Dei Torti, которая проходила в Алессандрии. Об этом в понедельник сообщила La Gazetta dello Sport.

По информации издания, Яннелли получил травму в результате падения в 100 м от финишной линии и ударился головой о бетонный парапет. После падения Яннелли был госпитализирован в больницу в Алессандрии в тяжелом состоянии. Врачи удалили ему опухоль, которая образовалась в результате падения, и ввели в искусственную кому. Велосипедист умер, не приходя в сознание.

Яннелли выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Пато. Он был сыном вице-президента тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта Карло Яннелли.