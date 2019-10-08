«Вот это парочка». 6-кратная чемпионка мира Ефимова показала своего парня

В сентябре Ефимова намекнула, что встречается с олимпийским чемпионом, но подтверждения этой информации не было.

На новой фотографии, размещенной Ефимовой в инстаграме, она сидит на коленях у Лесуна с бокалом в руках.

«Вот это парочка», — прокомментировала фото российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич.

В комментариях к посту Ефимовой некоторые желают паре любви и счастья, но есть и те, кто сожалеет, что сердце 27-летней русской красавицы уже не свободно. Многие считают Юлия самой желанной спортсменкой России.