Ефимова показала своего парня

Российская пловчиха Юлия Ефимова, являющаяся 6-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы, впервые выложила в инстаграме фотографии со своим возлюбленным — российским пятиборцем Александром Лесуном.
В сентябре Ефимова намекнула, что встречается с олимпийским чемпионом, но подтверждения этой информации не было.
На новой фотографии, размещенной Ефимовой в инстаграме, она сидит на коленях у Лесуна с бокалом в руках.
«Вот это парочка», — прокомментировала фото российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич.
В комментариях к посту Ефимовой некоторые желают паре любви и счастья, но есть и те, кто сожалеет, что сердце 27-летней русской красавицы уже не свободно. Многие считают Юлия самой желанной спортсменкой России.