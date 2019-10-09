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Двукратная чемпионка ОИ в спортивной гимнастике Хоркина сообщила о своей беременности 

RT на русском + ещё 5 16 часов назад
Хоркина сообщила о беременности
Фото: РИА Новости
Титулованная российская гимнастка Светлана Хоркина сообщила о своей беременности.
Об этом 40-летняя спортсменка, ныне занимающая должность первого заместителя начальника Центрального спортивного клуба армии рассказала, отвечая на вопрос намеренна ли она посетить международный форум «Россия — спортивная держава».
«У меня есть много вопросов, касающихся спорта и ведомственных организаций, таких, как ЦСКА, которые хотелось бы обсудить с Владимиром Путиным. Но на данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя», — приводят слова Хоркиной «Известия».
Она также не стала раскрывать пол будущего ребёнка, заявив что это «тайна».
Российская гимнастка завершила спортивную карьеру в 2004 году. В её активе помимо двух золотых олимпийских наград девять побед на чемпионатах мира, и 13 — на первенствах Европы.
Ранее сообщалось, что Симона Байлз побила рекорд Хоркиной по числу медалей на ЧМ по спортивной гимнастике.
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Комментарии1
Летние виды спорта , Российские спортсменки , Светлана Хоркина , Симон Байлз , Владимир Путин , ЦСКА , газета "Известия"
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