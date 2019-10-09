Аргентина обыграла США на чемпионате мира

Аргентинские регбисты победили команду США в матче Кубка мира

Мужская сборная Аргентины по регби одержала победу над командой США со счетом 47:17 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Саитаме.

На счету аргентинских регбистов семь попыток и шесть реализаций. Американцы отметились тремя попытками и одной реализацией. Сборная Аргентины набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда США очков не набрала.

Сборные Аргентины и США выступают в группе С. Аргентинцы завершили выступление на турнире и заняли третье место в турнирной таблице, набрав по итогам четырех матчей 11 очков. Первое место занимает сборная Англии (15 очков), второе — Франции (13), обе команды ранее досрочно гарантировали себе выход в плей-офф. На четвертой строчке располагаются регбисты из Тонга (1), последнее место занимает команда США, не сумевшая набрать ни одного очка в трех встречах.

Следующий матч группы пройдет 12 октября между командами Англии и Франции. Днем позже состоится последняя игра группы C, в которой встретятся регбисты из США и Тонга.

Лучшим результатом команды Аргентины является третье место на турнире 2007 года. Американцы в восьмой раз принимают участие в мировом первенстве, предыдущие семь раз сборная также не сумела пробиться в плей-офф. Американская команда проиграла девять матчей на Кубках мира подряд (три на текущем турнире), последняя победа датирована 15 сентября 2011 года, тогда американцы обыграли сборную России (13:6).

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.