Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер

Аргентинские регбисты победили команду США в матче Кубка мира 

ТАСС + ещё 5 17 часов назад
Аргентина обыграла США на чемпионате мира
Фото: ТАСС
Мужская сборная Аргентины по регби одержала победу над командой США со счетом 47:17 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Саитаме.
На счету аргентинских регбистов семь попыток и шесть реализаций. Американцы отметились тремя попытками и одной реализацией. Сборная Аргентины набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда США очков не набрала.
Сборные Аргентины и США выступают в группе С. Аргентинцы завершили выступление на турнире и заняли третье место в турнирной таблице, набрав по итогам четырех матчей 11 очков. Первое место занимает сборная Англии (15 очков), второе — Франции (13), обе команды ранее досрочно гарантировали себе выход в плей-офф. На четвертой строчке располагаются регбисты из Тонга (1), последнее место занимает команда США, не сумевшая набрать ни одного очка в трех встречах.
Следующий матч группы пройдет 12 октября между командами Англии и Франции. Днем позже состоится последняя игра группы C, в которой встретятся регбисты из США и Тонга.
Лучшим результатом команды Аргентины является третье место на турнире 2007 года. Американцы в восьмой раз принимают участие в мировом первенстве, предыдущие семь раз сборная также не сумела пробиться в плей-офф. Американская команда проиграла девять матчей на Кубках мира подряд (три на текущем турнире), последняя победа датирована 15 сентября 2011 года, тогда американцы обыграли сборную России (13:6).
Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
FIAS объявила о запуске круглосуточного интернет-телеканала о самбо FIAS объявила о запуске круглосуточного интернет-телеканала о самбо Японские волейболисты переиграли австралийцев в матче Кубка мира Японские волейболисты переиграли австралийцев в матче Кубка мира Итальянский велогонщик Яннелли погиб в возрасте 22 лет Итальянский велогонщик Яннелли погиб в возрасте 22 лет
Комментарии
Летние виды спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко раскрыл детали своего тюремного срока
Емельяненко раскрыл детали своего тюремного срока
Германия и Аргентина объявили стартовые составы
Германия и Аргентина объявили стартовые составы
Что обсуждают в мире ММА
Что обсуждают в мире ММА
Футболист в Бразилии был отправлен в больницу после нокаута
Футболист в Бразилии был отправлен в больницу после нокаута
УЕФА намеренно разводит сборные России и Украины
УЕФА намеренно разводит сборные России и Украины1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение