Глава РУСАДА высказался о недопуске России к Олимпиаде

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио под нейтральным флагом.
"Даже не знаю, как. Но то, что не под нашим, к сожалению, почти факт. Но не могу судить, в каком формате. Перед Пхенчханом была другая ситуация, другой режим несоответствия. Тогда не было последствий Кодекса, который вступил в действия в апреле 2018-го, и там довольно жесткие условия", — цитирует Гануса Sport24.
Ранее заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая назвала дату встречи представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Министерства спорта России по вопросам изменений данных в базе московской лаборатории.