Нагорный взял золото на ЧМ в Штутгарте

Российский спортсмен Никита Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком Штутгарте.
Результат 22-летнего россиянина — 14,966 балла. Вторым стал его соотечественник Артур Далалоян (14,933 балла), третьим — украинский атлет Игорь Радивилов.
Ранее News.ru писал, что Никита Нагорный получил золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Далалоян завоевал серебряную награду. По сумме выступлений в шести упражнениях Нагорный набрал 88,772 балла, Далалоян — 87,165 балла. На третьем месте оказался украинец Олег Верняев, у него было 86,973 балла.