Россия взяла золото на Всемирных пляжных играх

Российские баскетболисты завоевали золото Всемирных пляжных игр

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Бразилии в финальном матче Всемирных пляжных игр, передает ТАСС.

Встреча в Дохе закончилась со счетом 21:19. В составе российской команды играли Иван Храмов, Даниил Абрамовский, Василий Бердников и Дмитрий Чебуркин. Бронзы удостоилась команда Монголии, которая в матче за третье место стала сильнее украинцев (20:16). В медальном зачете Всемирных пляжных игр российская сборная находится на шестой позиции, имея в активе две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Так, лидирующей в турнире по медалям является Испания, за ней идет Бразилия, а на третьей строчке сборная Италии. Первые Всемирные пляжные игры завершатся позднее 16 октября.

Ранее сборная России потеряла шанс на выход в плей-офф ЧМ по баскетболу.