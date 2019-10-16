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Российские баскетболисты завоевали золото Всемирных пляжных игр 

Мир24 3 часа назад
Россия взяла золото на Всемирных пляжных играх
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Бразилии в финальном матче Всемирных пляжных игр, передает ТАСС.
Встреча в Дохе закончилась со счетом 21:19. В составе российской команды играли Иван Храмов, Даниил Абрамовский, Василий Бердников и Дмитрий Чебуркин. Бронзы удостоилась команда Монголии, которая в матче за третье место стала сильнее украинцев (20:16). В медальном зачете Всемирных пляжных игр российская сборная находится на шестой позиции, имея в активе две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Так, лидирующей в турнире по медалям является Испания, за ней идет Бразилия, а на третьей строчке сборная Италии. Первые Всемирные пляжные игры завершатся позднее 16 октября.
Ранее сборная России потеряла шанс на выход в плей-офф ЧМ по баскетболу.
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Летние виды спорта , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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