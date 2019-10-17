Ганус раскрыл детали махинаций в лаборатории в Москве

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что тысячи изменений в данных московской лаборатории были сделаны системно.
Речь идёт о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Всё было сделано системно и организованно, — сказал Ганус RT.
По его словам, председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор заявил следующее: у привлечённых экспертов не осталось сомнений о том, что изменения были внесены вручную.
Всё уже доказано. Теперь от нас ждут разумных объяснений. Если они будут даны… Хотя я с трудом представляю, как они могут быть даны, если честно, — добавил Ганус.
Ранее Ганус признал, что тысячи допинг-проб российских спортсменов были изменены с целью скрыть возможные нарушения, писал News.ru.