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Медалист Олимпиады Смирнов умер на 63-м году жизни 

Вести.Ru + ещё 9 8 часов назад
Умер двукратный призёр ОИ Смирнов
Фото: Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАСС
Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года по плаванию Андрей Смирнов скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации плавания.
Смирнов — заслуженный мастер спорта СССР. На Олимпиаде 1976 года в Монреале он завоевал серебряную медаль в составе эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем, а также бронзовую в дисциплине комплексное плавание на 400 метров.
С 2007 года Смирнов работал заместителем директора Спортивной школы олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга.
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