Перенести Олимпиаду: в Японии позарились на Курилы

Перенести Олимпиаду из Токио: в Японии позарились на Курилы

Губернатор Токио Юрико Коикэ возмутилась планами МОК перенести марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года в Саппоро. В ответ на это она предложила провести Игры на российских Южных Курилах.

До начала летних Олимпийских игр в Токио остается меньше года. В преддверии главного спортивного события четырехлетия внимания к столице-хозяйки турнира привлекается все больше, особенно — со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), который следит за действиями организаторов соревнований.