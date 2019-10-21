«Лучшее мясо в жизни». Свою лошадь съела спортсменка

«Лучшее мясо в моей жизни». Зачем 18-летняя спортсменка съела свою лошадь?

Норвежскую девушку называют «бессердечной психопаткой».

«С соусом чили и манго было вкусно»

Скандинавские тинейджеры завладели медиа пространством. Слава Греты Тунберг перешла к 18-летней Пие Ольден, занимающейся конным спортом. Однако её взаимоотношения с лошадьми оказались далеки от традиционных. В своём посте в социальной сети норвежская спортсменка призналась, что…съела собственную лошадь.

«С соусом чили и манго было очень вкусно. Пожалуй, это лучшее мясо, которое я ела в жизни. И вообще я говорила, что если когда-нибудь попробую мясо лошади, это будет мясо моей собственной лошади. Конечно, поначалу было немного странно, но в целом я довольна, что так сделала».

соцсети

«Ты — настоящий монстр»

В ответ мгновенно полетели тысячи ответов от разъярённых людей со всего мира. В социальных сетях такие вещи разлетаются на раз. Было много того, что нельзя печатать. Ольден угрожали расправой в самых разных формах. Как девушку только не называли. Приведём несколько относительно «приличных» примеров.

соцсети

«Бессердечная психопатка. А что, если бы тебя съела твоя лошадь?»

«Как можно принести в жертву лошадь? Меня бы стошнило, если бы я её съела. Ты же проводила с ней столько времени, а потом прикончила и съела. Ты — ужасный человек. Настоящий монстр без каких-либо чувств». «Ты психически больна. Оставайся на своей ферме и никогда не появляйся на людях».

«Из всех 18-летних в мире меня ненавидят больше всех»

Так сказала Пиа в интервью норвежскому изданию Dagbladet. По словам девушки, на данный момент она является самым ненавистным персонажем в мире. Особенно стараются борцы за права животных, которые не стесняются в выражениях. «Одни пишут, что меня должны убить за то, что я съела свою лошадь, на которой занималась спортом. Другие уверены, меня должны навсегда лишить права заводить животных. Для них съесть лошадь это как съесть члена семьи».

«Разве лучше, если бы её съели черви?»

Молодой девушке пришлось удалить первоначальный пост из социальных сетей, однако от своих слов она не отказывается и по-прежнему уверена, что всё сделала правильно. Пиа Ольден получила полную поддержку от членов семьи, которые также занимаются на ферме в городе Тронделаг. И объяснила, что лошадь сильно болела, и её в любом случае надо было усыплять.