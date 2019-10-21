«Лучшее мясо в жизни». Свою лошадь съела спортсменка

«Чемпионат» опубликовал историю 19-летней норвежской спортсменки Пии Ольден, которая в соцсетях призналась, что съела собственную лошадь. В результате девушку затравили пользователи Сети.
В посте Ольден отметила, что давно планировала попробовать деликатес. При этом она была уверена, что если попробует конину, то это будет только ее собственная лошадь.
«С соусом чили и манго было очень вкусно. Пожалуй, это лучшее мясо, которое я ела в жизни», — подчеркнула спортсменка.
Заявление вызвало широкий общественный резонанс среди пользователей Сети, которые назвали девушку «бессердечной психопаткой» и «монстром без чувств».
Позже в интервью местному изданию Ольден заявила, что на сегодняшний день является самой ненавистной 18-летней девушкой в мире. Большинство претензий исходит от защитников прав животных.
«Одни пишут, что меня должны убить за то, что я съела свою лошадь, на которой занималась спортом. Другие уверены, что меня должны навсегда лишить права заводить животных», — цитирует издание слова спортсменки.
Скандальный пост удалён. Ольден пришлось это сделать, но в своём поступке девушка не раскаивается. По ее словам, лошадь была неизлечимо больна, поэтому в результате попала на обеденный стол своей хозяйки.
«Разве лучше, если бы её съели черви? Это был мой способ почтить её память. Не понимаю, почему поднялась такая паника. Всё это говорит о том, что скорее наше общество не в порядке, а не я», — резюмировала Ольден.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы от Тверской области Сергей Веремеенко заявил о гибели 12 лошадей на своей конеферме. По его словам, животных задрал медведь. Диких зверей после гибели медведиц выращивают сотрудники местного заповедника, затем отпускают на волю. Если ранее, по словам парламентария, медведи убивали по 2 лошади за сезон, то за несколько дней августа в этом году их жертвами пали уже 15 животных.