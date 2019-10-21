«Лучшее мясо в жизни». Свою лошадь съела спортсменка

«Лучшее мясо в жизни»: Зачем спортсменка съела свою лошадь

«Чемпионат» опубликовал историю 19-летней норвежской спортсменки Пии Ольден, которая в соцсетях призналась, что съела собственную лошадь. В результате девушку затравили пользователи Сети.

В посте Ольден отметила, что давно планировала попробовать деликатес. При этом она была уверена, что если попробует конину, то это будет только ее собственная лошадь.

«С соусом чили и манго было очень вкусно. Пожалуй, это лучшее мясо, которое я ела в жизни», — подчеркнула спортсменка.

Заявление вызвало широкий общественный резонанс среди пользователей Сети, которые назвали девушку «бессердечной психопаткой» и «монстром без чувств».

Позже в интервью местному изданию Ольден заявила, что на сегодняшний день является самой ненавистной 18-летней девушкой в мире. Большинство претензий исходит от защитников прав животных.

«Одни пишут, что меня должны убить за то, что я съела свою лошадь, на которой занималась спортом. Другие уверены, что меня должны навсегда лишить права заводить животных», — цитирует издание слова спортсменки.

Скандальный пост удалён. Ольден пришлось это сделать, но в своём поступке девушка не раскаивается. По ее словам, лошадь была неизлечимо больна, поэтому в результате попала на обеденный стол своей хозяйки.

«Разве лучше, если бы её съели черви? Это был мой способ почтить её память. Не понимаю, почему поднялась такая паника. Всё это говорит о том, что скорее наше общество не в порядке, а не я», — резюмировала Ольден.