Хоркина снова стала мамой 

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз. Об этом прославленная спортсменка сообщила в Instagram.
«Как долго я тебя ждала! 21.10.2019 Люблю тебя!», — написала Хоркина.
Светлана не назвала пол и имя малыша, однако поклонники предположили, что это мальчик.
В комментариях Хоркину с рождением ребенка поздравили Мария Бутырская, Дмитрий Губерниев, Амина Зарипова, Наталья Ищенко и другие знаменитости.
Напомним, что у Хоркиной есть 14-летний сын Святослав. Его отец — бизнесмен Кирилл Шубский. В 2011 году спортсменка вышла замуж за генерала Олега Кочнова.