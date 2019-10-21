Хоркина снова стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз. Об этом прославленная спортсменка сообщила в Instagram.

«Как долго я тебя ждала! 21.10.2019 Люблю тебя!», — написала Хоркина.

Светлана не назвала пол и имя малыша, однако поклонники предположили, что это мальчик.