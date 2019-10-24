Конкурс спортивно-технологических стартапов стартует в России

В России впервые пройдет конкурс спортивно-технологических стартапов

Стартовал первый в истории континентальный конкурс спортивно-технологических стартапов — CSTSC (Continental Sport Tech Startup Challenge). Цель конкурса — найти и собрать на одной площадке наиболее перспективных спортивно-технологических стартапов из России, СНГ, Прибалтики, Израиля и Европы для их поддержки и объединения интересов со стратегическими партнерами, клиентами и инвесторами.

К участию приглашаются спортивно-технологические стартапы, создающие инновационные решения для спортивного рынка. Главный критерий участия — инновационный продукт, способный оказать значительный эффект на рынок спорта и киберспорта. Участие в конкурсе бесплатное.

Организатором конкурса является компания STIG (Sport Tech Innovation Group) — стартап-акселератор, цель которого — поиск и развитие инновационных решений в области спорта.

Конкурс пройдет в рамках главного события в спортивном бизнес-сообществе — премии BISPO Awards 2019. Все участники CSTSC получат доступ к целевой аудитории не только самого конкурса, но и премии BISPO Awards — спортивным федерациям, лигам, клубам, брендам, медиа и инвесторам из различных спортивных областей.

Победители и призеры конкурса будут награждены ценными призами от партнеров номинаций CSTS, а также получат возможность реализации своих решений в крупнейших компаниях спортивной индустрии.

STIG и CSTSC — еще один этап на пути создания венчурного фонда в спортивно-технологической области, о котором ранее заявил топ-менеджер компании «Газпром нефть» , председатель Совета директоров ХК «Авангард», член Совета директоров КХЛ Александр Крылов

«Спорт — наиболее перспективная область для применения инновационных технологических решений. Поэтому, учитывая богатый опыт управления спортивными проектами, было принято решение, что наш венчурный фонд будет специализироваться на проектах в области спорт-теха. Однако для полноценного формирования фонда прежде всего необходимы бизнес-идеи, под которые затем будут привлечены инвестиции. Конкурс спортивно-технологическиSв должен помочь собрать эти решения на одной площадке. От такого партнерства выиграют все стороны — бизнес получит возможности и решения для своего развития, стартапы — поддержку и реализацию своих идей», — сказал Александр Крылов.