Американскую бегунью дисквалифицировали из-за хиджаба

Американскую бегунью дисквалифицировали после финиша из-за хиджаба

16-летняя бегунья из Огайо Нур Александрия Абукарам была дисквалифицирована после финиша на школьных соревнованиях по кроссу.

После того, как легкоатлетка пробежала пятикилометровую дистанцию, ей сообщили, что она нарушила правила экипировки, так как выступала в хиджабе.

"Это похоже на худший кошмар: соревноваться, а потом выяснить, что тебя дисквалифицировали из-за того, что ты любишь. Почему ты должен жертвовать своей религией и частью себя ради бега или любого другого увлечения?" — цитирует Абукарам CNN.

Девушка добавила, что на протяжении двух лет она принимала участие в соревнованиях и ей никто не говорил, что ношение хиджаба нарушает правила.

Спортивная ассоциация школ Огайо заявила, что на участие в соревнованиях с религиозными головными уборами необходимо специальное разрешение.

Ранее сообщалось, что иранской спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба.