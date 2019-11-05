Американские футболисты отпраздновали победу российским мемом

Члены клуба «Лос-Анджелес Чарджерс» в честь своей победы над командой «Грин-Бэк Пэкерс» выложили на официальной странице в Twitter ролик, в основу которого положен российский мем «очень плохая музыка».

На видео под названием «Вы слышали?!» наложены английские субтитры. Главный герой ролика якобы узнает от журналистки, что «Чарджерс» выиграли «Пэкерс», начинает радоваться и танцевать. Твит за сутки после публикации лайкнули около 19 тысяч пользователей, более 4 тысяч ретвитнули видео.

did you hear?! pic.twitter.com/WU6a2BDjKb— Los Angeles Chargers (@Chargers) November 4, 2019

По данным Lenta.ru, «Лос-Анджелес Чарджерс» выиграли соперников со счетом 26-11 и в результате заняли девятую позицию в турнирной сетке Национальной футбольной лиги (НФЛ). На счету команды четыре победы и пять поражений в последних девяти играх.