Американские футболисты отпраздновали победу российским мемом 

Члены клуба «Лос-Анджелес Чарджерс» в честь своей победы над командой «Грин-Бэк Пэкерс» выложили на официальной странице в Twitter ролик, в основу которого положен российский мем «очень плохая музыка».
На видео под названием «Вы слышали?!» наложены английские субтитры. Главный герой ролика якобы узнает от журналистки, что «Чарджерс» выиграли «Пэкерс», начинает радоваться и танцевать. Твит за сутки после публикации лайкнули около 19 тысяч пользователей, более 4 тысяч ретвитнули видео.
По данным Lenta.ru, «Лос-Анджелес Чарджерс» выиграли соперников со счетом 26-11 и в результате заняли девятую позицию в турнирной сетке Национальной футбольной лиги (НФЛ). На счету команды четыре победы и пять поражений в последних девяти играх.
Ранее, как сообщал «Рамблер», комментарии российского теннисиста Марата Сафина финала турнира US Open стали мемами. В список «золотых» высказываний попали фразы спортсмена о том, как «постарел Надаль на наших глазах», как теннисист Евений Кафельников «любил запивать водичку кока-колой», как Даниил Медведев «дал интеллигента» вместо того, чтобы «получить в мясо».