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«Худший случай в истории»: 47 россиян обвинили в приеме допинга 

Газета.Ru 8 часов назад
47 россиян обвинили в приеме допинга
Фото: РИА Новости
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило «пакеты доказательств» их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов. Свои подозрения эксперты основывают на информации из старой базы данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом в WADA не уверены в стопроцентной подлинности этой базы, из-за чего угрожают отстранить РУСАДА, что может повлечь недопуск России на Олимпиаду.
В ходе изучения базы данных из Московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило 47 новых подозрительных допинг-тестов россиян.
Эксперты агентства пришли к выводу, что эти атлеты могли принимать запрещенные вещества для завоевания медалей, и уже направили пакеты документов с добытыми сведениями в международные федерации по тем видам спорта, которыми занимались подозреваемые спортсмены.
«Первая партия 47 пакетов с доказательствами была отправлена в федерации, с тем чтобы они открыли дела против этих атлетов.
В то же время WADA продолжает изучать данные, чтобы собрать новые пакеты с доказательствами», — сообщается на официальном сайте Всемирного агентства.
Конкретные имена и даже вид спорта потенциальных допингеров пока не сообщаются, так как руководству федераций необходимо провести внутреннее расследование, чтобы убедиться в подлинности сведений и принять решение по поводу возможных санкций.
Также стоит отметить, что вся предоставленная WADA информация о каких-либо нарушениях может вызывать серьезные сомнения, поскольку подлинность базы данных из Московской лаборатории пока остается под вопросом.
Напомним, эта база допинг-тестов затрагивает период с 2012 по 2015 год, когда, по мнению экспертов WADA и их информатора Григория Родченкова, в России якобы могла действовать система поддержки допинга на государственном уровне, связанная с подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи — 2014 и к летней в Рио-де-Жанейро — 2016.
После побега бывшего главы Московской лаборатории Родченкова в США и раздачи обличающих интервью все данные были опечатаны — Следственный комитет проводил собственное расследование ситуации.
При этом WADA требовало предоставить базу данных на перепроверку, в противном случае угрожая снова лишить официального статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое долго оставалось непризнанным на международном уровне из-за допинговых скандалов.
В январе 2019 года российская сторона выполнила этот ультиматум, но уже в сентябре возникли новые проблемы: в WADA заявили, что в базу данных якобы вносились изменения. В частности, будто бы пропали некоторые сведения о положительных допинг-тестах.
К такому выводу сотрудники агентства пришли, сравнив данные, полученные от России в январе, и базу, переданную им гораздо раньше информатором Родченковым. Судя по всему, в последней содержалось больше пометок о проваленных тестах, и WADA по какой-то причине склонно доверять именно этому варианту.
По этой причине с сентября и до настоящего момента проводится проверка подлинности всей базы данных.
Однако выходит, что сомнения есть только в невиновности каких-то спортсменов, а для обвинения перепроверки не нужны: 47 отправленных в федерации пакетов с доказательствами и просьба открыть дела говорят сами за себя.
В заявлении на официальном сайте WADA утверждается, что данные, содержащиеся в этих 47 пакетах, «не были подвержены изменениям». Остается этому только верить.
Тем временем российская сторона пытается доказать, что переданная база данных не претерпевала искажений с целью защитить чью-то репутацию, и в начале октября предоставила WADA свои аргументы в пользу такой точки зрения.
Изначально эксперты Всемирного агентства планировали рассмотреть эти доводы и вынести свой вердикт в начале ноября — на Всемирной конференции по допингу в спорте, которая стартовала во вторник, 5-го числа.
Однако сведения, предоставленные Россией, оказались настолько объемными, что их изучение продолжается до сих пор. В связи с этим в начале недели был назван новый примерный срок решения вопроса — конец ноября этого года.
Когда же WADA придет к окончательному мнению по поводу того, пытались ли россияне схитрить с показаниями в базе данных, начнется решение вопроса по статусу РУСАДА.
Если WADA придет к выводу, что манипуляции со сведениями имели место быть, то РУСАДА, скорее всего, будет отстранено, и поездка отечественных спортсменов на летнюю Олимпиаду в Токио — 2020 окажется под серьезным вопросом.
Атлеты будут вынуждены сдавать тесты другим антидопинговым агентствам, и при самых благоприятных обстоятельствах им позволят отправить заявку на участие в Играх под нейтральным флагом, как это делают сейчас легкоатлеты.
Однако, скорее всего, грядет просто массовое отстранение от Олимпиады, поскольку антидопинговая система России дискредитирует себя.
Но пока решение не принято, есть шанс доказать, что все это одна большая ошибка.
Главный менеджер по коммуникациям WADA Джеймс Фитцджеральд заявил, что судьба Российского агентства должна проясниться до 31 декабря.
«Решение будет принято с опорой на вердикт Комитета WADA по соответствию, который должен высказать свое мнение об изменениях в базе данных Московской лаборатории в конце ноября. Надеемся, что это произойдет до конца года, то есть еще до истечения полномочий действующего президента WADA Крейга Риди», — приводит слова Фитцджеральда ТАСС.
Тем временем сам Риди, подводя итоги своей работы в WADA, жестко прошелся по допинговым скандалам России, но заявил, что в настоящее время проблемы практически улажены.
«Разумеется, не все в работе WADA было идеально. Худший случай за время моего пребывания на посту главы WADA, а то за всю истории аптидопинга, — это инцидент с Россией.
Подтверждение беспрецедентного уровня махинаций поставило под сомнение работу WADA в спортивном мире и вновь привело к осознанию важности чистоты спорта.
Однако WADA помогло отстроить РУСАДА заново и превратить его в полноценное антидопинговое агентство», — приводит слова Риди Inside the Games.
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Теги:
Летние виды спорта , Григорий Родченков , Крэйг Риди , СКР , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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