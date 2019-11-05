Глава РУСАДА вступился за российских спортсменов

Глава РУСАДА назвал российских спортсменов заложниками допингового разбирательства

Российские спортсмены являются заложниками ситуации, при которой они могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях по причине допингового разбирательства. Такое мнение ТАСС высказал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус

23 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы, которая передавалась WADA при участии Министерства спорта РФ, являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

"Получается, что санкции за действия представителей спортивных властей WADA может наложить на РУСАДА, которое является истинно независимым агентством и получает полную поддержку от других национальных агентств, — сказал Ганус. — И в этом парадокс ситуации и трагедия. Ведь РУСАДА, наши спортивные организации и спортсмены никак не были вовлечены в процесс передачи этой базы, а сейчас, фактически, оказываются заложниками ситуации".

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

На прошлой неделе конференция сторон ЮНЕСКО не сумела достигнуть консенсуса по вопросу принятия документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, проект которой предполагал согласие стран с санкциями под эгидой WADA и олимпийского движения. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе. Россия выступала против принятия документа.