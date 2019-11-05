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Глава РУСАДА назвал российских спортсменов заложниками допингового разбирательства 

ТАСС 8 часов назад
Глава РУСАДА вступился за российских спортсменов
Фото: РИА Новости
Российские спортсмены являются заложниками ситуации, при которой они могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях по причине допингового разбирательства. Такое мнение ТАСС высказал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
23 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы, которая передавалась WADA при участии Министерства спорта РФ, являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.
"Получается, что санкции за действия представителей спортивных властей WADA может наложить на РУСАДА, которое является истинно независимым агентством и получает полную поддержку от других национальных агентств, — сказал Ганус. — И в этом парадокс ситуации и трагедия. Ведь РУСАДА, наши спортивные организации и спортсмены никак не были вовлечены в процесс передачи этой базы, а сейчас, фактически, оказываются заложниками ситуации".
Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
На прошлой неделе конференция сторон ЮНЕСКО не сумела достигнуть консенсуса по вопросу принятия документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, проект которой предполагал согласие стран с санкциями под эгидой WADA и олимпийского движения. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе. Россия выступала против принятия документа.
"Если бы было принято решение на уровне ЮНЕСКО, тогда санкции налагались бы на спортивные власти. Теперь же в этот процесс вовлечены спортсмены, которые стали заложниками ситуации. Это тяжело осознавать", — подчеркнул глава РУСАДА.
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Комментарии1 
Теги:
Летние виды спорта , Юрий Ганус , Минспорта , ЮНЕСКО , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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