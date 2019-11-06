Гимнастка решила завязать с порно

Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лер в конце этого года завершает карьеру порноактрисы. Ее слова приводит The Sun. Верона отметила, что на протяжении всего времени любила свое дело. Девушка отдала восемь лет своей жизни фильмам для взрослых. Она работала по собственным правилам, снимаясь либо одна, либо со своим молодым человеком.

Голландская гимнастка Верона ван де Лер стала блистать с 14 лет. Она выиграла чемпионат страны в многоборье. Спустя два года, на Евро-2002 Верона билась почти на равных против Светланы Хоркиной . Она опередила нашу чемпионку по медалям: 5 против 4. Правда, у голландки не было золота.

Полгода спустя Верона взяла серебро ЧМ в вольных упражнениях; дома ее признали спортсменкой года.

Но Верона ушла из спорта, подала в суд на родителей, после чего они выгнали ее из дома. Она стала бездомной: ночевала в машине на парковке, питалась бесплатной едой в супермаркетах. В итоге девушка попала в тюрьму за вымогательство и отсидела 72 дня.

В 2011-м популярный сайт для интимных чатов предложил ей стать веб-моделью: пользователи платили по 70 центов за минуту общения с Вероной, в ходе которого она обнажалась. Ван де Лер хорошо заработала на своем теле и решила начать сниматься в порно.