Избран новый глава WADA

Новый президент WADA Банька нацелен сделать мировой спорт лучше

Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька уверен, что ему удастся сделать мировой спорт лучше. Об этом он заявил на заседании совета учредителей WADA сразу после избрания.

Совет учредителей в четверг единогласно поддержал кандидатуру 35-летнего Баньки, в должность он вступит 1 января.

"Уважаемые члены совета учредителей, это важный момент в моей жизни, спасибо вам за оказанное доверие, — сказал Банька. — Это символично, что решение было принято здесь, в Катовице, в родном для меня регионе. Скромность и работа — эти принципы, которым я следовал на посту министра спорта и туризма Польши, и я обещаю, что буду следовать им на посту президента WADA. Мы едины, сердцем и душой, в том, чтобы очистить спорт, создать справедливую среду для чистых спортсменов, построить сильную антидопинговую систему".

"Я обещаю делать все возможное, чтобы построить мосты между всеми заинтересованными в этом сторонами, буду открыт к обсуждению всех вопросов. Я уверен, что вместе мы усилим антидопинговую систему и сделаем мировой спорт лучше", — добавил он.