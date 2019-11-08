«Звонок из детства»: Утяшева вспомнила поступок Кабаевой

«Это был звонок из детства»: Утяшева рассказала о трогательном поступке Кабаевой

Утяшева добавила, что девушки и по сей день друг друга любят и переживают друг за друга на расстоянии. «На Алину мы смотрим и думаем: „Солнышко наше“, молодец»», — признается Ляйсан.

Гимнастка рассказала, что периодически созванивается с Кабаевой. Она вспомнила о трогательном поступке подруги.

«Когда моей мамы не стало, мы говорили по телефону. Это был как звонок из детства», — начала рассказ Утяшева.

По ее словам, Алина сильно поддержала подругу в трудную минуту. Однако и сейчас она продолжает оказывать знаки внимания и заботы о ней.