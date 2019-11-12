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Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Россия примет ЧЕ по водным видам спорта
Фото: ТАСС
Казань или Нижний Новгород примут чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года. Об этом ТАСС сообщил член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проводится раз в два года, Россия еще ни разу не принимала турнир.
"На последнем бюро LEN было принято решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в Будапеште, 2022 года — в Риме. Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это сто процентов. Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, он пройдет в Нижнем Новгороде", — сказал Власенко.
В 2018 году турнир проходил в британском Глазго в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Во второй раз подобный турнир пройдет в 2022 году в Мюнхене, однако на этот раз соревнования по водным видам спорта состоятся отдельно.
В Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в июле было принято решение, что столица Татарстана еще раз примет этот турнир в 2025 году.
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Теги:
Летние виды спорта , Алексей Власенко , ИТАР-ТАСС
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