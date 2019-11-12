Самая сексуальная спортсменка мира

21-летнюю бегунью Алису Шмидт называют самой сексуальной спортсменкой мира. Это звание девушка получила благодаря австралийскому изданию Busted Coverage.

Спортсменка родом из Германии. По информации «Спорт-экспресс», Алиса занимается легкой атлетикой с 7 лет. Она выступает в забегах на короткие дистанции — 200, 400, 800 метров и в эстафете 4 по 100.

Девушка много времени уделяет тренировкам, занимается не только бегом, но и силовыми упражнениями, много путешествует. Алиса также ведет блог в Instagram, куда выкладывает свои фото.

Своей главной целью на будущее спортсменка называет участие в Олимпийских играх 2020 года. Пока же на счету немки — серебряная медаль чемпионата Европы по легкой атлетике.