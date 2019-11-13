Слишком высокая для мужчин

26-летняя чемпионка по тхэквондо Джейд Слэвин не может найти себе парня из-за своего двухметрового роста. Девушка с детства страдала от насмешек по поводу своей внешности. Она даже замечала, что некоторые прохожие пытаются тайно ее сфотографировать. Кроме того, Джейд всегда было трудно найти одежду подходящего размера.

С другой стороны, высокий рост принес спортсменке мировую известность. В 21 год она вошла в сборную Великобритании по тхэквондо. Джейд легко победила более низкорослых соперниц в двух чемпионатах мирового и европейского уровня, а также в чемпионате Содружества Наций в Глазго в 2014 году.

Раньше девушка ненавидела свой рост. Сейчас она рада быть выше чем многие.

«Мой рост привел меня к успеху. Только мне сложно встретить парня подходящего роста. Мне нравится, когда молодой человек чуть выше меня», — поделилась спортсменка.