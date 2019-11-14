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Пятикратный чемпион Паралимпиад погиб после столкновения с машиной 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Пятикратный чемпион Паралимпийских игр погиб в ДТП
Фото: EPA
Пятикратный чемпион Паралимпийских игр по велоспорту Киран Модра погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. 47-летнего слабовидящего австралийца сбил попутно двигавшийся автомобиль. Инцидент произошел неподалеку от австралийского города Аделаида.
"Мы абсолютно опустошены и опечалены известием о кончине нашего друга и помощника Кирана Модры, — приводит Спортбокс.Ru сообщение Королевского общества слепых Австралии. — Приносим наши соболезнования его жене Керри и всей семье Модры в это трудное время".
Изначально Модра начинал свои выступления на Паралимпиадах в качестве легкоатлета. Позже он перекочевал в плавание, где выиграл две бронзы Игр. Затем он стал выступать в велоспорте, где добился наибольших успехов — выиграл пять золотых медалей Паралимпиад.
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Теги:
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