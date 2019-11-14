Обманувшего паралимпийцев мошенника оставили в СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал Валерия Перевозникова, обманувшего спортсменок паралимпийской сборной России по волейболу, сообщает телеканал «Звезда»

Перевозникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Как ранее сообщал «Рамблер», Перевозников в 2017 году обманным путем получил деньги от двукратной чемпионки Европы в составе паралимпийской сборной России по волейболу Елизаветы Кунстман. В частности, он пообещал изготовить спортсменке новые протезы дня ног, однако этого не сделал. В итоге девушка оказалась должна банку более 9 млн рублей.

«По договоренности денежные средства были перечислены на расчетный счет водителя Перевозникова, которым фактически распоряжался сам обвиняемый. Последний использовал денежные средства по своему усмотрению, при этом протезы девушка так и не получила», — сообщается на сайте Следственного комитета.

Ту же схему Перевозников провернул с другой волейболисткой сборной — Анной Годовициной. Она задолжала более 4 млн рублей.