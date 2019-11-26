«Опозорились больше всех»: Фетисов о российском спорте

«Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта», — подчеркнул Фетисов.

По его мнению, сейчас международное сообщество настроено радикально.

Фетисов заявил, что волнуется за молодых спортсменов, которые добились успехов, но могут не попасть на соревнования «из-за чьих-то ошибок».

Как сообщал «Рамблер», Россию заподозрили в манипулировании данными, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. В агентстве решили, что данные московской антидопинговой лаборатории были подделаны перед выдачей международным экспертам.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявлял, что данными могли манипулировать, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или спортивными чиновниками.

Комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях по всем видам спорта на четыре года. Решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря.

В случае отстранения российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.