Поздняков: «Никакой речи о нейтральном флаге быть не может»

Глава Олимпийского комитета России отвергает вероятность того, что российскую сборную вновь лишат права выступить на летних Играх в Токио и на зимней Олимпиаде в Пекине

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде в 2020 году под нейтральным флагом.

«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может, — отметил Поздняков по итогам олимпийского собрания ОКР. — Если внимательно изучить Олимпийскую хартию, можно найти там соответствующий раздел, который четко регламентирует вещи, касающиеся флага, гимна и так далее».

В понедельник, 25 ноября, комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить на четыре года российских спортсменов от участия в Олимпиадах и мировых чемпионатах. Поводом стали вскрытые манипуляции с базой московской антидопинговой лаборатории в 2012-2015 годах.

Тем не менее президенты российских спортивных федераций уверены, что Россия примет участие в будущих соревнованиях, несмотря на все обвинения.

Комментирует президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

«Наверное, существует и элемент политики. Существуют в том числе и внутренние наши проблемы, которые действительны, а мы и не знаем. Глава государства озвучил, что есть проблемы. Та построенная система себя не оправдала. И предприняли колоссальные шаги для устранения всех этих проблем. Конечно, это процесс не одного дня, но он динамично у нас реализуется».

Президент Федерации плавания России, олимпийский чемпион Владимир Сальников уверен, что российская команда выступит на Играх:

«Мы, наверное, устали уже все от бесконечных проблем, связанных с рассуждением на тему, что и как будет. Я считаю, что олимпийское движение должно быть сохранено, и оно будет сохранено. Я уверен, что наша команда выступит на Олимпийских играх. Все остальное, я думаю, преодолимо, и уверен, что здравый смысл должен все-таки возобладать».

Президент Российской федерации баскетбола, глава комиссии Международной федерации баскетбола (FIBA) Андрей Кириленко отметил, что не замечал «какого-то заговора» против россиян:

«Вообще, в баскетболе очень редко используется или практикуется допинговая ситуация. Конечно же, если МОК будет принимать какие-то решения, FIBA просто обязана будет подчиняться, и какие бы отношения хорошие и добрые ни были, естественно, исполнять эти решения FIBA будет вынуждена. Я очень много посещаю различных конференций и участвую в международном поле и никогда не встречался с историей, что против россиян есть какой-то заговор, абсолютно нормально воспринимают много коллег из разных стран, включая англо-сакские. Тут рабочие, хорошие отношения».

«Мне непонятно, почему Россия, почему бьют нашу страну? Ведь балуется весь мир, и мы слышим это. Накажите тех, кто виновен. А все остальные почему должны страдать? Они должны участвовать».

Окончательное решение исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. После предыдущих допинговых обвинений российскую сборную в прошлом году отстранили от участия в Олимпиаде в Пхенчхане, спортсмены тогда выступили под нейтральным олимпийским флагом.