Конец карьеры: названы последствия санкций WADA

Российским спортсменам предрекли конец карьеры из-за санкций WADA

«Четыре года — это крест на всей спортивной карьере, потому что Олимпийские игры — событие, к которому спортсмены готовятся всю свою осознанную профессиональную жизнь, это кульминация всей спортивной подготовки», — заявила Исинбаева.

Она вспомнила, как не смогла выступить на Играх-2016, и назвала это трагедией.

25 ноября комитет по соответствию WADA призвал отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года и запретить стране принимать международные соревнования. Рекомендация была озвучена на фоне манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

О несоответствии данных экспертов WADA и информации, полученной ими из Московской антидопинговой лаборатории, стало известно в сентябре. Тогда же заговорили об угрозе лишения России возможности участвовать в Олимпиаде в Токио.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.