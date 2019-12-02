РФ проверит допинговые обвинения в адрес штангистов

ФТАР начала расследование из-за документального фильма НТВ о московской лаборатории

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) начала внутреннее расследование в связи с обвинениями в адрес ряда штангистов в нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"В пятницу, 29 ноября, в эфире телеканала НТВ был продемонстрирован документальный фильм журналиста Романа Соболя "Мутная WADA", в котором, помимо прочего, цитируется переписка между бывшими сотрудниками московской антидопинговой лаборатории в закрытом чате программы, — говорится в заявлении. — В продемонстрированных в эфире фрагментах такой переписки, как утверждают журналисты НТВ, содержатся сведения о нарушениях антидопинговых правил и преступлениях, предположительно совершенных бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым, его бывшим заместителем Тимофеем Соболевским, а также некоторыми спортсменами-тяжелоатлетами. Учитывая серьезность опубликованной информации, президент федерации Максим Агапитов распорядился немедленно начать внутреннее расследование по сообщенным в фильме фактам".

"Федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования, — говорится в заявлении. — В случае, если в ходе такого расследования факты нарушений антидопинговых правил найдут свое подтверждение, все собранные материалы будут переданы в компетентную антидопинговую организацию — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) или Международную федерацию тяжёлой атлетики — для принятия соответствующих санкций с обязательным информированием WADA, а также федерация самостоятельно примет иные меры организационного характера в отношении всех виновных лиц".

В ноябре стало известно, что комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг. В отчете отмечалось, что 25 ноября 2018 года или после этой даты (но не позднее 10 января 2019 года) кто-то поместил сфабрикованные доказательства в базу данных (предположительно — в переписку между сотрудниками лаборатории), согласно которым изменения в данных были внесены Родченковым и еще двумя его неназванными соучастниками с целью вымогательства денег у спортсменов.

В связи с результатами расследования комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. Исполком рассмотрит рекомендации комитета 9 декабря на заседании в Париже.