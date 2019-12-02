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«Любимая…» Певица переврала гимн России 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
«Любимая…» Певица переврала гимн России
Фото: РИА Новости
Актриса цыганского театра Тамара Череповская перепутала слова гимна России и была жестко раскритикована за это пользователями социальных сетей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Издание опубликовало видеозапись низкого качества, впервые обнародованную в соцсетях, на которой женщина, поющая российский гимн, запинается после первого же словам — «Россия».
«Державная наша Россия, любимая…» — продолжила она, чем видео и закончилось.
Запись, по сведениям «Спорт-Экспресса», была сделана на турнире по дзюдо среди юношей, который прошел в городе Дмитров, Московская область, исполнительницей гимна была актриса Тамара Череповская, а за допущенную ошибку она была жестко раскритикована пользователями Сети
Череповская, согласно сведениям из открытых источников, является актрисой московского цыганского театра «Ромэн», участницей музыкальной группы «Волшебные струны», исполнительницей цыганских песен. Кроме того, она известна тем, что сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Искупление», «Учитель в законе», «Цыганочка с выходом» и «Чужая кровь».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии1 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Летние виды спорта , Тамара Череповская
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