Харенкова на Олимпиаде в Токио представит Грузию

Представительница российской спортивной гимнастики Мария Харенкова получила разрешение выступать за сборную Грузии на летней Олимпиаде-2020 в Токио. По словам директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса, решение о смене спортивного гражданства 21-летней гимнасткой согласовали национальные олимпийские комитеты и международная федерация.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В составе сборной России Харенкова добилась наивысшего успеха в 2014 году. Тогда она заняла третье место на чемпионате мира.
Ранее News.ru сообщал, что Кремль оценил решение некоторых спортсменов выступать за другую страну. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, то, что из-за ситуации с WADA ряд российских атлетов решили выступать под флагами других стран, нормально. Их никто не должен и не сможет удерживать, у каждого спортсмена есть право выбора в зависимости от обстоятельств, сказал представитель Кремля.