Автобус с олимпийским чемпионом въехал в мост

Американский бегун Кевин Янг в Twitter рассказал, что был в автобусе, который попал в аварию в городе Суонси (Уэльс). Спортсмен получил травму головы и сломал два ребра.

«Сегодня трудно было попасть на учебу», — написал Янг, который сейчас обучается в университете Суонси. Он оказался одним из восьми пострадавших в аварии. Одна женщина находится в критическом состоянии. Автобус разбился в четверг, 12 декабря. Он въехал в железнодорожный мост.

Янг — олимпийский чемпион 2012 года в беге на 400 метров с барьерами. Американец тогда установил мировой рекорд, который до сих пор не побит. Также спортсмен выигрывал золото на чемпионате мира в 1993-м. Он входит в зал славы легкоатлетов США.

В августе сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по бегу, кениец Дэвид Рудиша выжил после лобового столкновения с автобусом. Спортсмена доставили в больницу, где у него не было обнаружено никаких травм.