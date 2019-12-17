Российский велогонщик задумался о смене гражданства

Российский велогонщик Закарин задумался о смене гражданства

Российский велогонщщик Ильнур Закарин , выступающий за польскую команду ССС, заявил, что готов ехать на Олимпиаду в Токио под любым флагом и подумывает о смене гражданства, сообщили СМИ.

«Я хотел бы соревноваться под любым флагом. Если Россию не допустят и если я смогу выступать под нейтральным флагом, то это очень важно для меня», — передает cyclingnews.com слова Закарина.

Он рассказал также, что подумывает о смене гражданство на кипрское (по данным портала, Закарин проживает там последние шесть лет) в будущем, но вряд ли успеет сделать это до игр в Токио.

«Это возможно, но я не уверен, мне нужно подумать об этом», — сказал велогонщик.

Закарин добавил также, что в прошлом уже стал жертвой политических игр.

«Мы не должны смешивать политические игры с Олимпийскими играми. Я был в некотором роде жертвой этого», — сказал Закарин.

Закарин тогда просто физически не успел приехать в Рио.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.