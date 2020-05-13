«200 тысяч рублей»: Клишиной предлагали уйти в эскорт 

Российской легкоатлетке Дарье Клишиной предлагали стать эскортницей за 200 тысяч рублей в месяц. Спортсменка в интервью изданию Sports.ru заявила, что отказала неизвестному мужчине в категоричной форме.

Предложение россиянке поступило в личные сообщения в социальной сети Instagram. Неизвестный мужчина их Америки попытался заинтересовать Клишину большими деньгами.

«Я никого не посылаю, но сразу же жестко ответила: «Извините, но данное предложение меня не интересует», — отметила спортсменка.

Незнакомец рассказал, что в «сопровождении» легкоатлетка может зарабатывать по 200 тысяч рублей в месяц. Однако мужчина получил в ответ: «Нет, все, до свидания».

«Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?» — выразила недоумение россиянка.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Дарья Клишина, которая живет и тренируется в США, заявила, что скорее всего не вернется в Россию после завершения спортивной карьеры. Она подчеркнула, что не готова «бросить все» ради Родины.