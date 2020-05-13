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«200 тысяч рублей»: Клишиной предлагали уйти в эскорт 

Павел Тиунов 17 часов назад
«200 тысяч рублей»: Клишиной предлагали уйти в эскорт
Фото: ТАСС
Российской легкоатлетке Дарье Клишиной предлагали стать эскортницей за 200 тысяч рублей в месяц. Спортсменка в интервью изданию Sports.ru заявила, что отказала неизвестному мужчине в категоричной форме.
Предложение россиянке поступило в личные сообщения в социальной сети Instagram. Неизвестный мужчина их Америки попытался заинтересовать Клишину большими деньгами.
«Я никого не посылаю, но сразу же жестко ответила: «Извините, но данное предложение меня не интересует», — отметила спортсменка.
Незнакомец рассказал, что в «сопровождении» легкоатлетка может зарабатывать по 200 тысяч рублей в месяц. Однако мужчина получил в ответ: «Нет, все, до свидания».
«Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?» — выразила недоумение россиянка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дарья Клишина, которая живет и тренируется в США, заявила, что скорее всего не вернется в Россию после завершения спортивной карьеры. Она подчеркнула, что не готова «бросить все» ради Родины.
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Летние виды спорта , Российские спортсменки , Дарья Клишина , Sports.ru
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