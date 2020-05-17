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Спортсменке-красавице из России предложили огромную сумму за работу в элитном эскорте 

BigPicture.ru 13 часов назад
Россиянке предложили огромную сумму за работу в эскорте
Фото: BigPicture.ru
Мужчины сходят с ума от красоток со спортивной фигурой. Дарья Клишина — российская прыгунья в длину. Обворожительная блондинка добилась огромных успехов в карьере, но ее потрясающая внешность не осталась незамеченной среди поклонников. Девушка рассказала, что ей предложили работу в сфере эскорт-услуг, обещая за это огромную сумму. Узнайте, что она ответила на приглашение, из нашего материала. Россиянка Дарья Клишина — прыгунья в длину. Недавно красотка рассказала о том, что ей предлагали 200 000 долларов (около 14,7 миллиона рублей) в месяц за работу в элитном эскорте.29-летняя спортсменка завоевала серебро на Чемпионате мира. Сейчас она живет в Атланте. Сенсационное признание блондинка сделала в интервью для российских СМИ.
Дарья рассказала, что полгода назад ей пришло сообщение в Инстаграме от незнакомца из США.
Спортсменка вежливо отказалась от заманчивого предложения. Незнакомец пытался ее уговорить, обещая за услуги 200 000 долларов (около 14,7 миллиона рублей) в месяц. Россиянка не поддалась на уговоры. Девушку очень смутило, что к ней обратились с таким предложением.
BigPicture.ru
Дарья Клишина заняла второе место на Чемпионате мира в Лондоне в 2017 году. Она соревновалась как нейтральная спортсменка после допинг-скандала. Российским атлетам тогда запретили участвовать в Чемпионате под флагом их страны. Несмотря на потрясающие внешние данные, девушка не любит сниматься в откровенных фотосессиях. Она сделала это однажды в начале своей спортивной карьеры, но когда ее попросили раздеться, почувствовала себя очень неудобно.
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А некоторые спортсменки с радостью сочетают карьеру и модельный бизнес. Мастер спорта по смешанным единоборствам и просто красавица Пейдж ВанЗант снялась для журнала Sports Illustrated.
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Летние виды спорта , Дарья Клишина
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