Россиянке предложили огромную сумму за работу в эскорте

Мужчины сходят с ума от красоток со спортивной фигурой. Дарья Клишина — российская прыгунья в длину. Обворожительная блондинка добилась огромных успехов в карьере, но ее потрясающая внешность не осталась незамеченной среди поклонников. Девушка рассказала, что ей предложили работу в сфере эскорт-услуг, обещая за это огромную сумму. Узнайте, что она ответила на приглашение, из нашего материала. Россиянка Дарья Клишина — прыгунья в длину. Недавно красотка рассказала о том, что ей предлагали 200 000 долларов (около 14,7 миллиона рублей) в месяц за работу в элитном эскорте.29-летняя спортсменка завоевала серебро на Чемпионате мира. Сейчас она живет в Атланте. Сенсационное признание блондинка сделала в интервью для российских СМИ.

Дарья рассказала, что полгода назад ей пришло сообщение в Инстаграме от незнакомца из США.

Спортсменка вежливо отказалась от заманчивого предложения. Незнакомец пытался ее уговорить, обещая за услуги 200 000 долларов (около 14,7 миллиона рублей) в месяц. Россиянка не поддалась на уговоры. Девушку очень смутило, что к ней обратились с таким предложением.

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Дарья Клишина заняла второе место на Чемпионате мира в Лондоне в 2017 году. Она соревновалась как нейтральная спортсменка после допинг-скандала. Российским атлетам тогда запретили участвовать в Чемпионате под флагом их страны. Несмотря на потрясающие внешние данные, девушка не любит сниматься в откровенных фотосессиях. Она сделала это однажды в начале своей спортивной карьеры, но когда ее попросили раздеться, почувствовала себя очень неудобно.

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А некоторые спортсменки с радостью сочетают карьеру и модельный бизнес. Мастер спорта по смешанным единоборствам и просто красавица Пейдж ВанЗант снялась для журнала Sports Illustrated.