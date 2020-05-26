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Старт чемпионата России по регби перенесен на 19 июня 

Спорт РИА Новости и ещё 6 9 часов назад
Старт чемпионата России по регби перенесен
Фото: РИА Новости
Старт чемпионата России по регби перенесен на 19 июня, турнир пройдет в один круг, в плей-офф выйдут шесть лучших клубов, сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин.
Ранее ФРР объявила, что чемпионат стартует 13 июня, матчи будут проходить без зрителей. Большинство клубов премьер-лиги пока не получили от региональных властей разрешения на тренировки из-за пандемии коронавируса.
"Клубам необходимо время, чтобы подготовиться к первым матчам, поэтому мы перенесли старт сезона с 13-го на 19 июня", — сказал Дружинин.
Он также отметил, что при подготовке к чемпионату команды будут соблюдать все необходимые меры безопасности.
"Какие-то команды уже приступили к совместному тренировочному процессу, какие-то начнут работать в ближайшие дни. При этом будут соблюдены все необходимые рекомендации Роспотребнадзора. В связи с этим игроки, тренеры и административные штабы всех клубов в обязательном порядке пройдут процедуру сдачи теста на COVID-19", — сообщил гендиректор федерации.
По словам Дружинина, регулярный чемпионат пройдет с 19 июня по 28 августа.
"Каждая команда проведет по девять матчей. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых, занявшие первое и второе места, получат прямые путевки в полуфинал. Команды, занявшие места с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала", — рассказал Дружинин.
"Полуфиналы и финалы пройдут до двух побед и состоятся уже в 2021 году. Команды, занявшие места с 7-го по 10-е, проведут утешительный турнир, даты которого будут определены позднее", — добавил собеседник агентства.
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Летние виды спорта , Роспотребнадзор , РИА Новости
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