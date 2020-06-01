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Лукин: три российских паралимпийца переболели коронавирусом 

ТАСС и ещё 3 14 часов назад
Три российских паралимпийца переболели коронавирусом
Фото: РИА Новости
Три паралимпийца сборной России переболели новой коронавирусной инфекцией, других случаев заражения в национальной команде с начала пандемии выявлено не было. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
"В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения и Международного паралимпийского комитета, нет никаких доказательств того, что у спортсмена с инвалидностью более высокий риск заболеть COVID-19, — сказал Лукин. — Это же подтверждается и нашими данными по мониторингу заболеваемости COVID-19 у спортсменов сборных команд России по паралимпийским видам спорта. У нас за весь прошедший период было только три лабораторно подтвержденных случая на 1694 спортсменов из составов сборных команд по паралимпийским видам спорта, что составляет 0,18%. При этом у всех троих, к счастью, было легкое течение заболевания".
"Сейчас эти спортсмены здоровы, что подтверждается отрицательными результатами теста на коронавирус", — добавил глава ПКР.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случая заражения, выздоровели 175 877 человека, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Летние виды спорта , Владимир Лукин , Правительство РФ , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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