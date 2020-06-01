Три российских паралимпийца переболели коронавирусом

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Видео дня. Роналду соскучился по футболу и вернулся к тренировкам

ТАСС: последние новости

В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера

Вице-президент Объединенного мира борьбы болгарин Цено Ценов умер на 80-м году жизни

Чемпион мира гимнаст Далалоян пропустит сбор на "Озере Круглом" из-за проблем со здоровьем