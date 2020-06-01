Чемпион мира найден мертвым в своем доме 

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в своем доме в Московской области, передает «Московский комсомолец»

55-летний спортсмен проживал в Высоковске с 33-летней женой и дочерью. По информации издания, в последние три месяца отношения между супругами начали резко портиться. 30 мая после очередной ссоры жена с ребенком уехала из дома.

На следующий день Трайбер отправил родным сообщения, в которых попросил о прощении. После безуспешных попыток дозвониться старший сын чемпиона, проживающий отдельно, приехал к отцу и нашел его мертвым.

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Лос-Анджелесе обнаружили тело знаменитого рестлера Шеда Гаспарда. Он пропал 17 мая после того, как его накрыла волна в океане. 20 мая тело бывшего спортсмена вынесло на берег.