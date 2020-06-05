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Спортсменов из РФ не допустят до Игр без углубленного медобследования 

News.ru 3 часа назад
Названо условие допуска россиян до Игр
Фото: Reuters
Спортсмены, не прошедшие углубленное медицинское обследование, не будут допущены до Олимпиады-2020 в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Нам удалось согласовать с Оргкомитетом (Игр-2020 в Токио) размещение команды вдали от транспортного узла и практически в отдельном здании, где также будут расположены штаб коллектива и медицинский центр. Размещение по одному-два человека в каждой комнате», — сказал Поздняков на итоговом заседании коллегии Министерства спорта России.
Он добавил, что для участия в Олимпиаде в приоритете является углублённое прохождение медицинского обследования организма.
Необходимо отметить, спортсмены, не прошедшие его, не будут допущены до Игр. Мы ожидаем, что будут также дополнительные требования в связи с эпидемиологической обстановкой, — подчеркнул Поздняков.
Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии инфекции коронавируса.
Ранее сообщалось, что Япония готова принять Олимпиаду-2020 в полном объёме. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.
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Комментарии
Летние виды спорта , Синдзо Абэ , Станислав Поздняков , Минспорта
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