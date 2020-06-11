Севастьянова назвала «беспределом» протесты в США

Олимпийская чемпионка по гимнастике Каролина Севастьянова отреагировала на массовые беспорядки в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, назвав происходящее «беспределом».

Севастьянова написала в Instagram, что протесты переросли в «абсолютный хаос и беспредел», во время которых люди не отстаивали права, а громили культурное достояние и грабили.

«К чему это я, а к тому, что вместо того, чтобы пытаться сейчас переписывать историю, агитировать людей на беспредел и подогревать ярость, надо было просто все решить по закону и двигаться дальше!», — подчеркнула она.

Спортсменка добавила, что происходящее в США для нее «дико и непонятно». Кроме того, она поставила под сомнение высказывания о притеснениях афроамериканцев, указав на наличие среди них большого количества влиятельных и известных личностей.

Напомним, в среду в США похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в Соединенных Штатах.

Американский лидер Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В ряде городов США, в том числе в столице, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

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