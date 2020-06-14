«Эта травма со мной навсегда»

На минувшей неделе в американском спорте разгорелся новый сексуальный скандал. Шесть бывших пловчих подали в суд на федерацию плавания США и обвинили тренеров сборной в насилии. По словам спортсменок, их принуждали к сексуальной близости, когда они были еще несовершеннолетними. У большинства девушек после тех событий началась затяжная депрессия, а одной из них пришлось сделать аборт за несколько месяцев до Олимпиады. Cейчас бывшие спортсменки утверждают, что руководство национальной команды и федерации покрывало педофилов, а «традиция сексуального насилия» в американском плавании существует до сих пор. В подробностях нового громкого дела разбиралась «Лента.ру».

Секс-скандалы в американском спорте уже давно не редкость.

— В 2018 году тренера по спортивной гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за насилие над более чем 140 спортсменками. — В том же году достоянием общественности стала история Рика Батлера — волейбольного тренера, который в 1990-е несколько раз изнасиловал одну из своих подопечных на сборах. — В августе 2019 года тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан был пожизненно отстранен от спорта из-за обвинений в сексуальных преступлениях в отношении мальчиков, которые занимались под его руководством. — В марте 2020-го три легкоатлетки рассказали, что их годами принуждали к близости в обмен на место в сборной. Причем насиловал их один из самых успешных тренеров в стране, подготовивший не один десяток чемпионов США.

Теперь англоязычные СМИ подсветили новую историю. Бывшие пловчихи Дебра Гроденски, Сюзетт Моран, Трейси Палмеро (еще три женщины пожелали остаться анонимными) подали в суд на Федерацию плавания США. Они заявили, что бывший директор сборной Эверетт Учияма, а также экс-тренеры национальной команды Митч Айви и Эндрю Кинг в течение нескольких лет в 1980-1990-х годах принуждали их к сексу, а руководство федерации знало об этом, но не защитило. Причем фамилии обвиняемых уже не раз фигурировали в контексте сексуальных преступлений.

Несмотря на истечение срока давности дел, калифорнийский суд решил их рассмотреть. 1 января 2020 года в штате был принят закон, согласно которому в течение следующих трех лет иски о сексуальном насилии можно подавать вне зависимости от времени совершения преступления.

«Это можно было предотвратить»

«Это можно было предотвратить на сто процентов. Я искренне верю, что моя жизнь могла быть кардинально иной, но в нашем спорте есть культура сексуального насилия, у нас тренируют его», — цитирует 51-летнюю Гроденски The New York Times.

Она обвиняет в многолетних изнасилованиях Кинга — человека, которого в 2010 году приговорили к 40 годам тюрьмы за растление малолетних. До этого его считали одним из самых авторитетных тренеров страны. Кинг работал в сборной и занимался поиском юных талантов в Калифорнии.

Кинг насиловал подопечных в своем кабинете рядом с бассейном или в машине. Жертвам было от десяти лет, одна из них сделала аборт, когда забеременела в 14. Тренер охотился на детей более трех десятилетий. Одна из девушек заявила об изнасиловании в 2009-м, после чего это сделали еще 14 спортсменок. Судья в ходе финального заседания назвал действия Кинга «немыслимым актом» в отношении несовершеннолетних. Обвиняемый свою вину не признал.

По словам Дебры, ей было 11, когда Кинг заметил ее на соревнованиях и направил ее родителям письмо с предложением перейти в его группу.

«Я могла быть в элите, может, боролась бы за медали Олимпийских игр. Это была замечательная новость, потому что я мечтала об этом, а Кинг тренировал олимпийцев», — вспоминает Гроденски.

Особенно раздумывать не пришлось, хотя тогда на фоне блестящий репутации тренера уже шли слухи о его сексуальной озабоченности. Как пишет The Mercury News, для Кинга в порядке вещей было делать своим ученицам масляный массаж бедер и собственноручно брить им ноги, а еще открыто говорить на тему секса во время тренировок. Кроме того, он убеждал девочек, что может помочь им избавиться от менструальной боли, если они будут слушать его советы.

Debra Denithorne-Grodensky

Ухаживать за Деброй Кинг стал практически сразу. Сначала по-отечески, а потом — «хищнически». Кинг впервые изнасиловал ее спустя полгода после знакомства — это произошло как-то после соревнований. Регулярные надругательства продолжались четыре года: во время сборов и даже на чемпионате страны в 1984-м. Он приказывал ей молчать об этом: «Кинг обещал: "Твоя карьера закончится, если ты кому-то расскажешь о нашем "деле"». Когда ей исполнилось 16, 37-летний Кинг предложил ей выйти за него замуж. Девушка испугалась и решила, что терпеть это больше нельзя. Она ушла из спорта, и больше они не виделись.

Долгие годы она лечилась от депрессии, а также, по ее собственному признанию, училась доверять мужчинам, что было особенно трудно. Сейчас Дебре 51 год, она замужем и живет в Нью-Йорке.

«Я все еще страдаю»

В связке с Кингом работал еще один тренер — его приятель Митч Айви. Они занимались с разными группами, но часто делили один бассейн. Жертвой Айви стала Сюзетт Моран, которая тренировалась у него с 12 лет. С самого начала тренер проявлял к ней нездоровое внимание. Насилие продолжалось и продолжалось, а когда Моран должна была стартовать на национальном отборе к Олимпийским играм 1984 года, она узнала, что беременна.

Айви заставил ее сделать аборт, который 17-летняя девушка перенесла очень тяжело. И дело не только в разрушающих психику последствиях. Операция сказалась на физических способностях Моран: восемь недель она не могла вернуться в бассейн, а после не смогла набрать форму и завершила карьеру. И хотя ее считали одной из самых перспективных пловчих поколения, вопросов о причинах ее ухода из спорта никто не задавал.

Поэтому Моран считает, что в национальной федерации знали и об изнасиловании, и об аборте.

«Руководство федерации позволило Митчу Айви надругаться надо мной, и в результате я страдала от депрессии, низкой самооценки, приступов паники и острой тревоги. Сегодня я все еще страдаю от этой травмы, и она у меня навсегда», — заявила бывшая спортсменка NBC.

Айви, кстати, отстранили от работы в 2013 году с формулировкой «за неуместные сексуальные и романтические отношения» с подопечными.

Сейчас Моран 53, она живет в Калифорнии, замужем, воспитывает детей. Сюзетт не отдает их в спорт — боится, что они могут пережить то же, что пришлось пережить ей. Она утверждает, что с 1980-х в американском плавании ничего не изменилось.

«Если у меня хватило смелости рассказать свою историю, у них должно хватить смелости навести порядок и сделать этот вид спорта безопасным для несовершеннолетних», — добавляет бывшая спортсменка.

«Мне потребовалось 15 лет, чтобы осознать это»

Трейси Палмеро заявила, что ее насиловал бывший директор сборной Эверетт Учияма в начале 1990-х, когда ей было 16. Об этом знали тренеры команды, но не пытались ему помешать, потому что во всем подчинялись Учияме и зависели от него. Палмеро в своей истории раскрыла меньше всего деталей. Она отказалась описывать то, что ей пришлось пережить, зато подробно рассказала о том, что ждало ее потом.

Палмеро ушла из спорта, когда ей исполнилось 18. Спустя десять лет она решилась сообщить о произошедшем тогдашнему исполнительному директору федерации Чаку Уилгусу (он умер в 2017 году от онкологического заболевания — прим. «Ленты.ру»). Тот отправил Учияму в отставку, но этим санкции ограничились. Впоследствии Уилгуса обвинили в том, что он намеренно закрывал глаза на многочисленные случаи насилия. Учияма же нашел работу тренера в соседнем загородном клубе по рекомендации другого авторитетного представителя федерации (имя его не называется).

«Эта новость потрясла меня. Они как будто отвергали все, что случилось со мной», — вспоминает Палмеро в комментарии NBC.

Эндрю Кинг, San Jose Police Department

Трейси не сдалась и решила обращаться во все инстанции, чтобы наказать виновных. Однако все, чего ей удалось добиться, — в 2006 году Учияму пожизненно отстранили от работы с детьми. «У 16-летней Трейси были мечты. Я мечтала о нормальной жизни, свиданиях и встрече с человеком, за которого смогу выйти замуж. Эти мечты Учияма у меня отнял. Мне потребовалось около 15 лет терапии, чтобы осознать, что я стала жертвой сексуального насилия. Это разрушило меня до основания», — заявила она.

Сейчас Трейси Палмеро 46 лет, она, как и Моран, живет в Калифорнии. Трейси не замужем и не хочет вступать в брак. Кроме того, она не может иметь детей — это, как она объясняет, последствие пережитого насилия.

Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило дело против Федерации плавания США в 2018 году. Тогда проверялась информация о том, что некоторые тренеры принуждали спортсменов к сексу, а взамен обещали им места в национальной сборной. Однако результаты расследования обнародованы не были, поэтому бывшие пловчихи продолжают требовать справедливости.

Адвокат потерпевших Эд Алларт заявил, что в федерации плавания до сих пор достаточно тех, кто «злоупотребляет положением».

«Эта организация не сможет по-настоящему двигаться вперед, если не исключит из своего состава таких людей», — подчеркнул он в беседе с NBC.

Алларт добавил, что глава американского плавания Тим Хинчи получил рекомендацию тщательнее заниматься этим вопросом.

10 июня The New York Times опубликовала заявление организации, в котором говорится, что виновные давно отстранены от работы, так что беспокоиться не о чем.

«Мы полностью поддерживаем тех, кто пережил сексуальное насилие, на протяжении их жизненного пути», — сказано в обращении.

Иными словами, то, что в системе, возможно, до сих пор есть проблемы, федерация отрицает.

Истцы при этом утверждают, что причины сокрытия информации — в успехах американского плавания. Высокопоставленные чиновники США, по мнению бывших пловчих, отказываются реагировать на происходящее, так как речь идет об известных тренерах. Тем более что плавание в стране практически полностью финансируется государством, а это вообще редкость в американском спорте.

Однако Гроденски, Моран и Палмеро все еще надеются, что их откровения помогут делу сдвинуться с мертвой точки. Они убеждены, что юных спортсменов и спортсменок еще можно спасти. Главное — больше не молчать.