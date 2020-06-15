Снимки гимнастки в нижнем белье взволновали фанатов 

Российская гимнастка Анастасия Татарева взволновала фанатов своими снимками. Красотка опубликовала фотографии в Instagram. Об этом сообщает Lenta.ru.

Татарева выложила четыре фото, на которых видны фрагменты ее тела в черном нижнем белье. Она призвала подписчиков выбрать, какой кадр самый удачный. Часть болельщиков отказалась выбирать и выразила восхищение всей подборкой снимков.

«Настя, ты шикарная! Как тут выбрать!?» — заметил один из пользователей.

Татарева — олимпийская чемпионка 2016 года в групповых упражнениях. Также в ее активе шесть побед на чемпионатах мира и пять — Европы.