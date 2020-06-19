Мама Ефимовой: «Юлька перестала со мной общаться»

Мать российской пловчихи Юлии Ефимовой Татьяна рассказала, что не общалась с дочерью с 2017 года.

— Сейчас я вместе со своим гражданским мужем живу на пенсию в 8500 рублей, — приводит слова женщины «Комсомольская правда». — У меня четыре собаки, восемь котов, огород. Раньше Юлька мне покупала красивые вещи и бытовую технику. Но потом, в 2017 году, что-то случилось, и она перестал со мной общаться.

Татьяна Григорьевна рассказала, что пыталась выйти на связь со своей дочерью, но все безрезультатно. Она уточнила, что три года назад Юлия уехала в США и тогда общение резко прекратилось. Периодически ее бывший муж Андрей Михайлович присылает ей деньги, но от Юлии нет никаких вестей.