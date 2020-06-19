Выступает без трусов: гольфистка сделала признание 

Американская гольфистка Пейдж Спиранак заявила, что предпочитает играть в гольф без трусов. Об этом сообщает GolfMagic.

В последнем эпизоде своего подкаста «Игра за раунд» Пейдж Спиранак рассказала, что играет в гольф в облегающих шортах или юбке с вшитыми в нее шортами.

По ее словам, она не надевает нижнее белье, потому что с ним «будет слишком много слоев».

27-летняя Спиранак ведет активную жизнь в Instagram . В социальной сети на нее подписано 2,5 млн человек.

В апреле, как писал «Рамблер», Пейдж Спиранак пожаловалась, что мужчины ходят с ней на свидания ради бесплатных уроков по гольфу.