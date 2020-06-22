Пользователи раскритиковали Кудрявцеву за фото

Российскую гимнастку Яну Кудрявцеву раскритиковали за фото в нижнем белье, которое она сделала во время беременности. Снимок доступен в ее Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) 20 Июн 2020 в 3:06 PDT «Грею счастье внутри», — подписала публикацию Кудрявцева. Подписчики при этом посоветовали гимнастке не выкладывать столь откровенные снимки, так как на нее подписаны дети.

«Очень уважаю Яну и ее заслуги. Но такие фотографии должны оставаться для самых близких», — заметила ma_sha7034. «Мы и так знаем о ее беременности. Зачем фото, не понимаю!» — поддержала ее bakailuk76. Часть пользователей при этом выразила восхищение внешностью спортсменки.

Гимнастка завершила карьеру в 2016 году. В 2018-м она вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева , в том же году у них родилась дочь Ева. Сейчас спортсменка ждет второго ребенка.

Кудрявцева — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике. Кроме того, она 13-кратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы.