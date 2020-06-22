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Российскую гимнастку раскритиковали за фото в нижнем белье во время беременности 

Lenta.ru и ещё 2 12 часов назад
Пользователи раскритиковали Кудрявцеву за фото
Фото: РИА Новости
Российскую гимнастку Яну Кудрявцеву раскритиковали за фото в нижнем белье, которое она сделала во время беременности. Снимок доступен в ее Instagram.
«Грею счастье внутри», — подписала публикацию Кудрявцева. Подписчики при этом посоветовали гимнастке не выкладывать столь откровенные снимки, так как на нее подписаны дети.
«Очень уважаю Яну и ее заслуги. Но такие фотографии должны оставаться для самых близких», — заметила ma_sha7034. «Мы и так знаем о ее беременности. Зачем фото, не понимаю!» — поддержала ее bakailuk76. Часть пользователей при этом выразила восхищение внешностью спортсменки.
Гимнастка завершила карьеру в 2016 году. В 2018-м она вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева, в том же году у них родилась дочь Ева. Сейчас спортсменка ждет второго ребенка.
Кудрявцева — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике. Кроме того, она 13-кратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы.
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Летние виды спорта , Яна Кудрявцева , Дмитрий Кугрышев
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