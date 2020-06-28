«Булочки сладкие»: Губерниев о горячем фото Ефимовой

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Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась с поклонниками новой фотографией в своем аккаунте Instagram.

На снимке Юлия, проживающая в США, позирует на пляже в купальнике на фоне океана.

"Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике, — пошутила Ефимова. — Всем хорошего дня".

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"Булочки сладкие, но где же ананасы?" — задается вопросом журналист, намекая на серию фото годичной давности, где Ефимова со своей подругой Аленой Румянцевой позирует на пляже с ананасами.

Ранее Ефимова, будучи в штате Орегон, оказалась почти в гуще толпы, скандировавшей лозунги и протестующей против полицейского насилия.