Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала пляжную фотографию в инстаграме. Снимок сделан на пляже Манхэттен в Калифорнии.
Пользователи принялись активно обсуждать стройную фигуру спортсменки. Не удержался от ремарки и комментатор Дмитрий Губерниев.
«Булочки сладкие, но где же ананасы? — написал он.
До этого Ефимова похвалилась тем, что участвовала в марше против расизма в штате Орегон. Она прошла в толпе манифестантов и выложила отчёт в соцсети.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ефимова показала тренировку в нижнем белье.