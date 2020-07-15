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РУСАДА отрицает обвинения в коррупции 

Спорт-Экспресс и ещё 7 1 час назад
РУСАДА отрицает обвинения в коррупции
Фото: РИА Новости
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало ответ на обвинения в коррупции. В нем указано, что подозрения не имеют под собой оснований.
Олимпийский комитет России ранее опубликовал аудиторский отчет компании «Финэкспертиза» о проверке эффективности функционирования системы внутренних контролей в отношении бизнес-процентов Российского антидопингового агентства РУСАДА.
В отчете говорится о ряде выявленных нарушений, а также возможных фактах коррупции. В частности, идет речь о том, что «вопрос работы с физическими лицами — подрядчиками по договорам ГПХ неразрывно связан с финансированием их деятельности, и как следствие, является коррупционноемким, а также в связи с тем, что физическими лицами в 2018 году оказано услуг РАА „РУСАДА“ примерно на 57 млн рублей, а в 2019 году на 53 млн рублей, потенциально может указывать на факты коррупции и коррупционного поведения».
Также в отчете идет речь о несовпадении отчетов о пользовании такси и зарубежных командировок с фактическими датами проведения мероприятий, а также о поддельных или стандартизированных подписях на ряде документов с подрядчиками.
«Информация, представленная на сайтах ОКР и ПКР о предоставлении Генеральным директором какого-либо отчета задним числом, не соответствует действительности, — говорится в заявлении РУСАДА. — Проводимый нами анализ представленного ОКР и ПКР отчета, анализ выводов, сделанных аудитором в Отчете o результатах исследования эффективности функционирования системы внутренних контролей в отношении бизнес-процессов «Реализация продукции», «Приобретение товаров, работ и услуг» и «Вознаграждение сотрудников» РАА «РУСАДА», свидетельствуют о том, что аудитор, вероятно, подошел к проведению аудита либо поверхностно, либо тенденциозно.
Противоречивые, несоответствующие организации работы РУСАДА выводы аудитора свидетельствуют об этом. Вызывают вопросы попытки дачи аудитором заключений по организации функциональных задач, исключительно свойственных для национальных антидопинговых агентств, которые выполняют работу в соответствии с международными антидопинговыми стандартами. У нас нет информации о том, что ООО «ФинЭкспертиза» прошла соответствие требованиям ВАДА и может считаться аккредитованной ВАДА организацией в данной области. Выводы аудитора в указанном отчете совершенно очевидно свидетельствуют о том, что аудитор не разобрался в организации построения деятельности национального антидопингового агентства, а поэтому его выводы не могут считаться надежными и не могут отражать объективное положение дел внутри РУСАДА.
Кроме того, подобные выводы говорят о пытке вмешательства в профессиональную деятельность независимого национального агентства субъектом, не имеющим на это прав, предоставленных международным регулятором. ОКР и ПКР, придавая гласности данный противоречивый отчет, даже не пытались получить разъяснения от РУСАДА, таким образом, подтвердив факт того, что они сами не в полной мере разбираются в организации профессиональной деятельности антидопинговых агентств. РУСАДА выражает глубокое разочарование тем фактом, что ОКР и ПКР разместили на своем сайте информацию, носящую «строго конфиденциальный характер»
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Летние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство
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