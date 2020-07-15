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3 из 3
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Атлетико М
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3 из 5
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Бодибилдерша-порнозвезда умерла в 43 года 

Lenta.ru 6 часов назад
Британская бодибилдерша и порнозвезда Джоанна Томас умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, Томас была найдена мертвой у себя дома. В последние годы спортсменка тяжело болела. Она боролась с остеоартрозом и с трудом передвигалась по дому. Отмечается, что бывшая культуристка собирала деньги на лечение, жалуясь, что болезнь отняла у нее средства к существованию.
Томас стала самой молодой женщиной, получившая право выступать на профессиональных соревнованиях под эгидой Международной федерации бодибилдинга (IFBB), в 21 год. Она побеждала в нескольких крупных соревнованиях, а также участвовала в главном турнире в профессиональном бодибилдинге «Мисс Олимпия». В период с 1997-го по 2007-й британка снималась в порнофильмах.
В январе 2020-го мексиканский рестлер Хесус Альфонсо Эскобоза Уэрта, известный по прозвищу La Parka, умер из-за травмы, полученной во время боя. Уэрта выпрыгнул из ринга, упал и ударился головой о металлическое ограждение. Спортсмена доставили в больницу, врачи провели ему несколько операций, однако спасти его не удалось.
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